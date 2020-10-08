Niğde Belediyesine tek millet iki devlet bayrakları asıldı

Dursun Suna Niğde

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ekim ayı olağan meclis toplantısı sonrası belediye hizmet binası önünde Azerbaycan’a tam destek mesajı vererek binaya Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astılar. Verdikleri destek ile ilgili belediye binası önünde basın açıklamasında bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toprakları işgal edilen Azerbaycan halkının mücadelesine tam destek verdiklerini belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında, “Bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte belediyemizin önünde Azerbaycan’a destek olma adına sizlerle birlikteyiz birlikte Belediye binamıza astılar, iki devlet tek millet kardeş ülkemizin bayrağı ile birlikte şanlı Türk bayrağımızı astık. Bu bayrakların altıda biz Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde başlatmış olduğu Azerbaycan Yukarı Karabağ’a topraklarını işgaline biz tamamen karşıyız. Azerbaycan’ın sonuna kadar yanındayız. Biz Azerbaycan’ı ayrı bir ülke olarak değil kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Türk milleti her zaman nerede olursa olsun ister bu topraklarda olsun diğer coğrafyalarda kardeşlerinin her zaman yanında olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Niğde Belediyesi ve Meclis Üyeleri olarak sonuna kadar Azerbaycan’ın ve kardeşlerimizin yanındayız" dedi.