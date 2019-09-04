Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta Ekiplerinin Haftasını kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193. yılı nedeni ile belediye zabıta servisini ziyaret ederek zabıta personelinin haftasını kutladı.

Vatandaşlarla iç içe görev yapan Zabıta teşkilatının Belediyenin aynası oluğunu beliren Başkan Özdemir; “Toplum olmanın gereği olarak, beklenen huzur ve düzeni sağlamaya çalışan belediye zabıta teşkilatımız şehrimizde özveriyle görevlerini yapmaktadır. Birçok alanda hizmet üreten belediyemizde zabıta teşkilatımızın özel ve ayrı bir yeri vardır. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmeden görevlerini yerine getirmeye çalışan zabıta ekiplerimizin işlerini kolaylaştırmak için esnaf ve vatandaşlarımızın da duyarlılık göstererek personellerimize çalışmalarında yardımcı olmalıdırlar. Unutmayalım ki bu şehir hepimizin ve bu şehri geleceğini özenle hazırladığımız evlatlarımıza emanet bırakacağız. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre ve yaşam alanları bırakmak için toplum olarak, bireyler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatlarının Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.