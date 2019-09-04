0553 313 94 23

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta Ekiplerinin Haftasını kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:06
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta Ekiplerinin Haftasını kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193. yılı nedeni ile belediye zabıta servisini ziyaret ederek zabıta personelinin haftasını kutladı.


Vatandaşlarla iç içe görev yapan Zabıta teşkilatının Belediyenin aynası oluğunu beliren Başkan Özdemir; “Toplum olmanın gereği olarak, beklenen huzur ve düzeni sağlamaya çalışan belediye zabıta teşkilatımız şehrimizde özveriyle görevlerini yapmaktadır. Birçok alanda hizmet üreten belediyemizde zabıta teşkilatımızın özel ve ayrı bir yeri vardır. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmeden görevlerini yerine getirmeye çalışan zabıta ekiplerimizin işlerini kolaylaştırmak için esnaf ve vatandaşlarımızın da duyarlılık göstererek personellerimize çalışmalarında yardımcı olmalıdırlar. Unutmayalım ki bu şehir hepimizin ve bu şehri geleceğini özenle hazırladığımız evlatlarımıza emanet bırakacağız. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre ve yaşam alanları bırakmak için toplum olarak, bireyler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatlarının Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça..
    3. 'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih..
    4. Vali Arslantaş, Erzincan’ın turizm..
    5. (Özel) Ertürk Apartmanı sakinlerinden..
    6. Talaş böreği nasıl yapılır? Talaş..
    7. Manyas festivale hazırlanıyor
    8. Arka Plan Fotoğraf Derneği, Tarsus..
    9. Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları..
    10. Türkiye’nin balıkları Samsun’dan
    11. Canlı yayında diyabete son
    12. Gaziantep Kolej Vakfı akademik..
    13. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir..
    14. Seyhan Belediye Meclisi’nde gergin..
    15. Niğde Belediyesinden Engelsiz Niğde..
    16. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    17. Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri..
    18. GÜNDEM / 4 Eylül 2019
    19. Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!
    20. ABD'den Pasifik'te Çin ve Rusya'ya..
    21. Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı
    22. 2 gündür altın aranan yerden kaya..
    23. Yer: Endonezya... Akli dengesi yerinde..
    24. Vali Arslantaş, İl Genel Meclisi Eylül..
    25. Seyir halinde yanan otomobile esnaf..
    26. Korkutan uyarı: DEAŞ yeniden başladı!
    27. Yurtta hava durumu
    28. Farkındalık için Sat Gölleri’nde kitap..
    29. İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik..
    30. Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi