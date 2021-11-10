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Ekonomi Niğde Bahçeli Belediyesi memur alacak
Ekonomi

Niğde Bahçeli Belediyesi memur alacak

Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:08:00 -
Niğde Bahçeli Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

•Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 08/12/2021 - 10/12/2021 tarihleri arasında müracaatları yapılacaktır.

•Elektronik ortamda, Belediyemiz http://[email protected] e-posta adresine gönderilebilecektir.

•Şahsen veya posta yoluyla Bahçeli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi No: 16 BOR NİĞDE adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

•Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya www.bahceli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular da fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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