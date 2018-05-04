Niğde - Adana yolunda facia!
Niğde'de kamyona arkadan çarpan bal mumu yüklü TIR, alev alev yandı.04 Mayıs 2018 Cuma 10:15
Yangın, gece saatlerinde Niğde - Adana otoyolu Basmakçı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Servet Ü. (31) yönetimindeki 33 KNB 42 plakalı tır, Hakan G.'nin (21) kullandığı 63 EY 341 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın alev topuna döndüğü yangında itfaiye ekipleri 1,5 saat sonra yangını söndürebildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan AdanaNiğde otoyolu söndürme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
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