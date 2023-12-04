Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sürpriz talip!

İngiltere'de istenen performansı henüz sahada gösteremeyen Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya şartlara bağlı olarak zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon başında kiralandı.

Birmingham takımı, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Ayrıca sözleşmede şartlara bağlı olarak 1.357 milyon Euro bonus maddesi de bulunuyor. Futbolcunun şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.

YÜZDE 10'LUK PAY VAR

Opsiyonda performansa dayalı olarak 15.5 milyon Euro'luk bir bonus maddesi de yer alıyor. Son olarak Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payı da bulunuyor.

ZANIOLO İLE BİZZAT İLGİLENİYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak 24 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan basınına göre; çizme devi Napoli, yıldız oyuncuya talip. Haberde kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Zaniolo ile bizzat ilgilendiği aktarıldı.

OPSİYON DEVREYE GİRMEZSE...

Ayrıca Zaniolo'nun ve ailesinin bu gelişmeye olumlu tepki verdiği de ifade edildi. Şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmediği takdirde Napoli, sezon sonu Zaniolo'yu kadrosuna katabilir. Nicolo Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon Euro olarak biliniyor.