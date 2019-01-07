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Nicolas Isimat Mirin kimdir? Isimat Mirin hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın yeni stoperi Isimat Mirin, kendisini Siyah Beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Daha önce birçok takımda top koşturan Mirin, PSV ve Monaco'da forma giydi.Peki, Isimat Mirin kimdir? İşte Isimat Mirin hakkında bazı bilgile..

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:51
Nicolas Isimat Mirin kimdir? Isimat Mirin hangi takımlarda oynadı?

Isimat Mirin, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının ardından merak edilmeye başladı. Fransa ve Hollanda liginde önemli takımlarda top koşturan Isimat Mirin, Fransa U21 ve U20 Milli Takımlarında görev almıştır. Peki, Isimat Mirin kimdir? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

ISİMAT MİRİN KİMDİR?

Nicolas Isimat Mirin, 15 Kasım 1991 tarihinde Fransa'nın Meudon kentinde dünyaya geldi. Stoper mevkisinde forma giyen Mirin, ihtiyaç halinde sağ bekte de görev alabiliyor. 

2004 yılında US Roissy-en-Brie, INF Clairefontaine takımında futbola başlayan Mirin, 2007 yılında Rennes'e transfer olmuştur. 2009 yılında ise Valenciennes forması giymeye başlamıştır. 

2013 yılında Monaco'ya 4 milyon Euro bedelle transfer olan Mirin, 2014-2015 sezonunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralık olarak transfer olmuştur. 

PSV'de bir sene kiralık olarak forma giymesinin ardından bonservisi ile birlikte 2.4 milyon Euro'ya Hollanda ekibinde kalan Mirin, son günlerde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:51
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