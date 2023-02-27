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Siyaset Nice yıllara reis! İşte Erdoğan'ın doğum gününde en çok paylaşılan video
Siyaset

Nice yıllara reis! İşte Erdoğan'ın doğum gününde en çok paylaşılan video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde, geçmiş yıllarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anlattığı videosu, günün en çok paylaşılanı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 23:08:00 -

26 Şubat 1954 tarihinde doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü, sosyal medya platformlarında milyonlarca seveni tarafından kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günün kutlayan sosyal medya kullanıcıları, "Cumhurun Başkanı 69 yaşında""Milletin adamı 69 yaşında""İyi ki doğdun reis”"İyi ki doğdun milletin adamı""Millete adanan ömür" ve "Seninleyiz Erdoğan" hashtaghlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anlattığı konuşması günün en çok paylaşılanı oldu.

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