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Spor

Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-02 09:33:53 -
Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 20 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız forvet Gouiri ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Gouiri, altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da 2017'de A takıma yükselmişti.

Gouiri, Olympique Lyon formasıyla 15 maçta forma şansı bulmuştu.

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