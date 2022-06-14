NG Seramik 2 mağaza daha açtı

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Ülkemizin ekonomisi büyüdükçe talepler ve tüketim artıyor. Alışkanlıklarımız değişiyor. Ülkemizin nüfusunun artmasıyla seramik ürünleri, inşaatın sadece bir parçası değil modanın bütünleyici bir kalemleri haline dönüştü. NG Kütahya Seramik olarak yıllardır ileri teknolojilere yaptığımız yatırımlarla her geçen gün kendimizi geliştirdik, ebatlarımızı büyüttük, dünya standartlarının önünde gittik, seramiğin devleriyle birlikte yolculuk yaptık. Hedefimiz sektörde yapılmayanı yaparak kendimize yeni yollar açmak ve bu yollarda sürekli kendimizi geliştirmek. Teknolojiye yatırım yapıp kapasitemizi artırarak Türkiye’nin değil dünyanın markası olma yolunda ilerlemeyi amaç edindik. Bu noktada tüketim kadar yol arkadaşlığını önemli buluyoruz. Yeni mağazalarımızın Ankara ve Ordu’nun inşaat sektöründeki vizyonuna büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.