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Aktüel NG Kütahya Seramik'ten 2 milyar TL'lik fabrika yatırımı
Aktüel

NG Kütahya Seramik'ten 2 milyar TL'lik fabrika yatırımı

Kütahya'da 3 etap halinde gerçekleştirilecek ve ilk etabı 29 Ekim 2021'de devreye alınacak fabrika, 2023’te tamamlanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:47:16 -
NG Kütahya Seramik'ten 2 milyar TL'lik fabrika yatırımı

İSTANBUL (AA) - NG Kütahya Seramik, tamamı öz sermayeden oluşacak yaklaşık 2 milyar TL değerindeki yeni fabrika yatırımını duyurdu.

NG Kütahya Seramik’ten yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da açılacak yeni fabrika baştan sona Endüstri 4.0 teknolojisi ile donatılacak.

Fabrika aynı zamanda tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikası olma özelliğini taşıyacak.

Açıklamaya göre, gelecek ay temeli atılacak, 3 etap halinde gerçekleştirilecek ve ilk etabı 29 Ekim 2021'de devreye alınacak fabrika, 2023’te tamamlanacak.

Yeni yatırım ile toplam bin kişilik ilave istihdam oluşturulacak.

Ayrıca çevreye duyarlı yeşil tesis olarak kendi elektriğini kendisi üretecek olan fabrika için İtalya’dan son teknoloji makine alımlarının anlaşması da imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki yeni yatırımımız üstün teknolojisiyle Türkiye’de ilk, endüstri 4.0 ve DDG teknolojisinde dünyada sayılı fabrikalarından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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