NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak...

Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi'nde "NFT'ye Giriş" dersi açıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen dersin açılışında ekibi tarafından çekilen fotoğrafın, daha konuşma bitmeden Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye dönüştürüldüğünü ifade eden Koç, böylece "Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si"nin yapılmış olduğunu, oluşturulan NFT'yi de günün anısına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye ettiklerini belirtti.

Koç, ders sonunda sosyal medya hesabından bir anket başlatarak, takipçilerine "NFT yani non-fungible token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yönelttiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ankete gösterilen yoğun ilgi hepimizi memnun etti, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gelen önerilerin hepsi bizim için çok kıymetliydi, anketi sonlandırdığımızda ekibim titiz bir çalışma yürüterek önerileri tek tek inceledi. Sonrasında yaptığımız değerlendirmeleri TDK ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattık. Anket sonucunda gelen önerileri önce 80'e, sonrasında 10'a düşürdük. Nihai kararımızı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katkılarıyla 'Nitelikli Fikri Tapu'dan yana kullandık. Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik."

'Gençlerimizin Yenilikçi Teknolojilerde De Ülkemizi Öncü Yapacağina İnancimiz Tam'

Yenilikçi teknolojilerle hayata giren terimlerin tanımlarının Türkçe literatüre kazandırılmasının önemine işaret eden Koç, yenilikçi teknolojilerin toplumda geniş çapta ve sistematik olarak anlaşılmasını sağlamak adına kamu ve akademi iş birliğinde yaptıkları dijital farkındalık çalışmalarından birini daha sonlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bundan sonra yaptıkları çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT'nin açılımı için "Nitelikli Fikri Tapu" terimini kullanacaklarını belirten Koç, kısaltmayı seslendirirken de "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te"nin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Koç, yenilikçi teknolojilere dair terimlerin yalnızca daha anlaşılabilir hale getirilmesinin yeterli olmadığının, bu terimlerin ait olduğu teknolojilerin de geliştirilmesine katkı sunulması gerektiğinin farkında olduklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dijital Türkiye vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümünün koordinasyonunu sağlamak üzere çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak blokzincir gibi yenilikçi teknolojilerin getirdiği sistemler üzerinde uzmanlık kazanmak için nitelikli fikri tapu ve akıllı sözleşmelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda ortak odak noktamız ise daima gençlerimiz. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla öğrenen, çalışan ve üreten gençlerimizin yenilikçi teknolojilerde de ülkemizi öncü yapacağına inancımız tam."