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Nezarethanede kadınların başörtülerinin çıkarılmasına son verilsin!

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile gündeme gelen, nezarethanelerde kadınların başörtülerinin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan STK'lar bu uygulamaya derhal son verilmesini belirttiler.

29 Ocak 2019 Salı 13:31
Nezarethanede kadınların başörtülerinin çıkarılmasına son verilsin!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Yeni Akit’e konuşan STK temsilcileri, “Gözaltına alınan mütesettir hanımlara uygulanan uygulamaya derhal son verilmelidir!” diye konuştular.

İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklama ile gündeme gelen bir konudur” diyen Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Bunun güvenlik amaçlı olduğu söyleniyor. Çevrede hiçbir şekilde erkeklerin olmadığını, kadınların olduğunu dile getiriliyor. Mahremiyeti etkileyen bir şey söz konusu değil deniyor. Buradaki sıkıntı hepimizin bildiği gibi nezarethanelerin sadece kadınlara özgü bir yer olmadığıdır. Belki İstanbul Vatan Caddesi’nde bulunan nezarethaneler kısmen olabilir oralar geniş yerler. Ama hiçbir ilde bu şekilde bir şey olamaz. Nezarethanelere erkekler girer. Polislerin de bu konuda ne kadar dikkatsiz olduklarını biliyoruz. Ayrıca kameralarla sürekli nezarethaneler izleniyor. Buradaki kameraları kimler izliyor? Bunlar önemli detaylar. Burada dillendirilen en ilginç konu intihar. Başörtüsü ile kim intihar etmiş şimdiye kadar. Bu olmadı ama olabilir. Adam pantolonuyla intihar ediyor. O zaman pantolonları da mı çıkaracaklar? Bu hata biran önce düzeltilmeli” şeklinde konuştu.

“Uygulamadan vazgeçilmeli!”

MAZLUMDER tarafından yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi: “Başörtüsünü çıkartma gerekçesi olarak sunulan, ‘kendilerine veya birbirlerine zarar vermemeleri’ hususu gerçekçi değildir. Bu mantıkla gidilirse kişilerin gömleği, pantolonu, iç çamaşırı ve diğer kıyafetlerine de müdahale edilmesi gerekir. Kadınların konulduğu nezarethaneler de birçok hizmetin erkek memurlar tarafından verilmesi, kadınların lavabo ihtiyaçları için erkeklerin olduğu bölümden geçmek zorunda kalmaları, kameraların başında erkek personelin olması, bazı memurların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemeleri gibi birçok gerçekle karşı karşıyayız. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ederiz.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:31
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yeni Akit
  4. STK temsilcileri
  5. İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklama ile gündeme gelen bir konudur
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
  8. Başörtüsü
  9. MAZLUMDER

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