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Spor Neyse ki yolu Süper Lige dönmedi!
Spor

Neyse ki yolu Süper Lige dönmedi!

Trabzonspor'un forvet adayları arasında geçen sezonu Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle tamamlayan Michy Batshuayi de yer almıştı. İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 18:21:00 -
Neyse ki yolu Süper Lige dönmedi!

Trabzonspor'un forvet adayları arasında geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Michy Batshuayi de yer almıştı. İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu. 

Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'ydi.

Fırtına'nın uzun bir süredir devam ettirdiği görüşmelerde somut adımlar atılamadı.

Wolverhampton harekete geçti

A Spor'un İngiliz basınından derlediği habere göre; Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Michy Batshuayi için harekete geçti.

Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak görev alan Batshuayi için Chelsea'ye kiralık olarak teklif yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Londra ekibi Chelsea ise oyuncunun maaşının bir bölümünü ödemeye hazır.

Haberde bir başka Premier Lig ekibi olan Everton'ın da Richarlison'un ayrılığı sonucu Batshuayi'yi alternatifleri arasında bulundurduğu kaydedildi.

 

 

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