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Spor Neymar'da seçimlerde destekleyeceği ismi açıkladı
Spor

Neymar'da seçimlerde destekleyeceği ismi açıkladı

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, Brezilya'dali seçimlerde Jair Bolsonaro'ya destek vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 08:05:00 -
Neymar'da seçimlerde destekleyeceği ismi açıkladı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesindeki başkanlık seçiminde Jair Bolsonaro'ya desteğini artırıyor.

Seçimlerin ilk turunda hayranlarına mevcut başkana oy vermeleri için çağrı yapan ünlü futbolcu, ikinci tur öncesinde Bolsonaro'nun kampanya yayınına konuk oldu.

Neymar, gelecek ay başlayacak Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Bolsonaro'ya armağan edeceğini açıkladı.

Brezilyalı yıldızın seçimlerden önceki tavrı, Bolsonaro ile başkanlık için yarışan Lula'dan tepki gördü.

Seçimin ilk turunda mevcut başkanı az bir farkla geride bırakan Lula, Neymar'ın vergi affı vaadiyle seçim kampanyasında etkin rol aldığını iddia ediyor.

Brezilya'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu, 30 Ekim Pazar günü yapılacak.

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