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Spor Neymar, desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Spor

Neymar, desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Neymar, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bolsonaro'yu desteklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:49:00 -
Neymar, desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Fransız futbol kulübü PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Brezilya'da gerçekleşecek olan seçimler öncesinde cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, Neymar, Liberal Parti'nin adayı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İşçi Partisinin sol görüşlü adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yarışacağı seçim öncesinde Bolsonaro'yu desteklediğini belirten bir video yayınladı.

Brezilyalı yıldız futbolcu, yayınladığı videoda Bolsonaro'nun seçim şarkısına eşlik ederken iki eliyle de V işareti yaparak Bolsonaro'nun partisinin sayısı olan 22'yi belirtti.

156 milyon Brezilyalı'nın sandığa gideceği seçimde her iki aday da ilk turda çoğunluğu sağlayamazsa, 30 Ekim'de ikinci tur yapılacak.

Bolsonaro, 2018'de eski Barcelona futbol kulübü oyuncuları Ronaldinho ve Rivaldo, Tottenham kulübü oyuncusu Lucas Moura ve Galatasaray'ın eski orta sahası Felipe Melo da dahil olmak üzere birçok önemli ismin desteğiyle iktidara geldi.

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