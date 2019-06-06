Neymar, Copa America’da yok Brezilya Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar’ın 2019 Copa America’da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Brezilya Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar’ın 2019 Copa America’da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Brezilya Milli Takımı’nda Neymar şoku yaşanıyor. Neymar, Brezilya’nın Katar ile oynadığı hazırlık maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi verildi. Sağ ayak bileğinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya’da düzenlenecek 2019 Copa America’da yer alamayacağı bildirildi.

Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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