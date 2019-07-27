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Neyi vermedilerse kendimiz yaptık

Terör örgütlerine tır’larla silah veren ülkeler, Türkiye’nin parasıyla talep ettiği savunma ürünlerini vermemesi, yerli üretime ivme kazandırıyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
Neyi vermedilerse kendimiz yaptık

Sözde stratejik ortak olduğumuz Batılı devletlerin en zor zamanda sırtını dönmesi ve talep ettiğimiz silahları vermemesi, ülkemizi savunma sanayi üretimine yönlendirdi. Terör örgütlerine tır’larla silah veren ülkeler, Türkiye’nin parasıyla talep ettiği savunma ürünlerini vermemesi, yerli üretime ivme kazandırıyor.

Parasıyla dahi alamazdık 

Haçlı bloğunun üstü kapalı silah ambargosu karşısında dik duran devlet aklı, krizlerden başarıyla çıkmasını bildi. Son olarak ABD ile yaşadığımız F-35 krizi, geçmişte yaşadığımız olumsuzluklardan ülkemizin güçlenerek çıktığını hatırlatırken, kendi savaş uçağımızı üretmemiz gerektiğinin şuurunu da bir kez daha aşıladı. 1974’te gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ve sonrasında ülkemize silah ambargosu uygulanması, kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmeye yönlendirdi. Harekattan zaferle çıkmamız sonrası yerli üretime hız veren devlet, ASELSAN’ı kurarak dışa bağımlılığın oranını azaltmaya çalıştı. Özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte hız kazanan yerli üretim yaşadığımız her zorluk sonrası iyice ivme kazandı.

Suriye iç savaşı esnasında sınırlarımızı korumak için NATO üyesi ülkelerden talep ettiğimiz HİMARS roketatarların gelmemesi üzerine Kasırga isimli roketatarlarımızı ürettik. Terörle mücadelede olmazsa olmaz olan İHA’ların alımında da sorun yaşayan Türkiye bu alanda da kolları sıvadı. Şu an dünyanın en gelişmiş İHA’larını üreten Türkiye, SİHA’larını ise başka ülkelere ihraç eder hale geldi.

Artık hem üretiyor hem de satıyoruz

Tomahawk füzelerinin de satışı noktasında pürüz çıkması sonrası yerli füze üretimine başlayan ülkemiz SOM füzelerini geliştirdi. Füze üretimi noktasında büyük bir tecrübe edinen Türkiye uzun menzilli füze için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilk denemelerini yapan Türk mühendisler, Kaan isimli ilk uzun menzilli füzelerin üretimine başladı. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde çıkarma gemisi dahi satmayanlara karşı ise bugün MİLGEM projesi kapsamında kendi savaş gemilerimizi üretir ve ihraç eder hale geldik.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
  1. Kıbrıs Barış Harekatı
  2. ASELSAN
  3. AK Parti
  4. ABD
  5. Tomahawk füzeleri
  6. SOM füzeleri
  7. MİLGEM
  8. Kaan

YORUM YAZ

  • hasan...hasan...23 dk önce
    İllâ ki, kötü komşunun mal sâhibi yapmasını beklemeyelim..!
  • Leyla Leyla 28 dk önce
    Ne mutlu hakiki türküm diyene .Turkiyede yaşayıp TÜRKÜMdiyen ve kabak gibi içimizi oymaya çalışanlar var onlarhariç. Yenilikler ,icatlar ,buluşlar yapan Gencligimize devletimize Allah zeval vermesin .Allah yar ve yardımcımız olsun AMIN.
  • hercaihercai36 dk önce
    Azim olunca, hicbirsey engel degildir. Haa, bunlar oluyorsa o da sayin Erdogan baskanimiz sayesinde, bunu da kimse unutmamalidir.
  • EyupEyup37 dk önce
    Madem öyle ambargoyu bekleme. Bütün bilim adamlarimiz teknisyenlerimiz mühendislerimiz gece gündüz demeden hatta zorlandığımızyerlerde dışardan bilim adamı getirtip bütün projelerimizi hızlı bir şekilde bitirmeli ve seri üretimine geçmeliyiz. F35 lere verdiğimiz 2 milyar dolarla şimdi tfx uçağımız hayli ilerlemişti. Sömürgeci avrupa ve Amerika'nın en çok para kazandığı sektör silahtir. O zaman sen yapıp sen satacaksin. Çünkü sana satılanin sürekli daha yenisi daha kalitelisini çıkarıyorlar ve seninki antika oluyor böylelikle.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    islamda silah üretilir ama düşmana asla satılmaz O onların bastığı geçerliliği bile olmayan kağıt parçalarıdır zaten. Ürettiğni ise Allahın hükümlerini isteyenlere karşı kullanan yada Allahın hükümlerinin gelmesini engellemek için lanetlenir ve ebedi cehenneme gider

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