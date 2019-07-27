Neyi vermedilerse kendimiz yaptık

Sözde stratejik ortak olduğumuz Batılı devletlerin en zor zamanda sırtını dönmesi ve talep ettiğimiz silahları vermemesi, ülkemizi savunma sanayi üretimine yönlendirdi. Terör örgütlerine tır’larla silah veren ülkeler, Türkiye’nin parasıyla talep ettiği savunma ürünlerini vermemesi, yerli üretime ivme kazandırıyor.

Parasıyla dahi alamazdık

Haçlı bloğunun üstü kapalı silah ambargosu karşısında dik duran devlet aklı, krizlerden başarıyla çıkmasını bildi. Son olarak ABD ile yaşadığımız F-35 krizi, geçmişte yaşadığımız olumsuzluklardan ülkemizin güçlenerek çıktığını hatırlatırken, kendi savaş uçağımızı üretmemiz gerektiğinin şuurunu da bir kez daha aşıladı. 1974’te gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ve sonrasında ülkemize silah ambargosu uygulanması, kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmeye yönlendirdi. Harekattan zaferle çıkmamız sonrası yerli üretime hız veren devlet, ASELSAN’ı kurarak dışa bağımlılığın oranını azaltmaya çalıştı. Özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte hız kazanan yerli üretim yaşadığımız her zorluk sonrası iyice ivme kazandı.

Suriye iç savaşı esnasında sınırlarımızı korumak için NATO üyesi ülkelerden talep ettiğimiz HİMARS roketatarların gelmemesi üzerine Kasırga isimli roketatarlarımızı ürettik. Terörle mücadelede olmazsa olmaz olan İHA’ların alımında da sorun yaşayan Türkiye bu alanda da kolları sıvadı. Şu an dünyanın en gelişmiş İHA’larını üreten Türkiye, SİHA’larını ise başka ülkelere ihraç eder hale geldi.

Artık hem üretiyor hem de satıyoruz

Tomahawk füzelerinin de satışı noktasında pürüz çıkması sonrası yerli füze üretimine başlayan ülkemiz SOM füzelerini geliştirdi. Füze üretimi noktasında büyük bir tecrübe edinen Türkiye uzun menzilli füze için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilk denemelerini yapan Türk mühendisler, Kaan isimli ilk uzun menzilli füzelerin üretimine başladı. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde çıkarma gemisi dahi satmayanlara karşı ise bugün MİLGEM projesi kapsamında kendi savaş gemilerimizi üretir ve ihraç eder hale geldik.