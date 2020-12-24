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Sağlık Neye uğradıklarını şaşırdılar! Maske takılması için ilginç yöntem
Sağlık

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Maske takılması için ilginç yöntem

Meksika'nın Irapuato şehrinde maske takmayanlar, sağlık yetkililerine eşlik eden 'lucha libre (güreş)' dövüşçüleri tarafından cezalandırıldı. Tiyatral gösteriden haberi olmayanlar, şaştı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:18:00 -
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Maske takılması için ilginç yöntem

Orta Meksika'da yer alan Irapuato şehrindeki sağlık yetkilileri, toplum içinde maske takmayanları ikaz edip cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pazar, çarşı ve meydanlarda devriye gezen korkunç görünümlü 'lucha libre' (Meksika'da profesyonel güreş) dövüşçüleri, insanları bazen darp ederek, bazen de korkutarak maske takmaya zorluyor.

Videoda, Lepra, Moco, Gargajo, Kostal Palyaço ve Garcia Jr.'dan oluşan lucha libre çetesi, insanları maskelerini takmaya 'davet' ederken görülüyor.

Bir görüntülerde dövüşçülerin maskesiz insanların kafasına demir sandalyeyle vurduğu da görülüyor.

"Bilgimiz dahilinde, tamamen tiyatral"

Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırırken, yetkililer yapılanların bilgileri dahilinde, uyarı için tamamen tiyatral olduğunu bildirdi.

Başkentten 300 km uzaklıktaki 380 binden fazla nüfusa sahip şehirde, yetkililerin maske takmama sorununu 'şakacı' bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçladığı bildiriliyor.

Kaynak: star.com.tr

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