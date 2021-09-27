Neye uğradığını şaşırdı! Macron'a yine saldırdılar
Geçtiğimiz aylarda bir kişi tarafından şamarlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kez ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.
Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.
Kötüye giden ekonomi ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle büyük bir lince maruz kalan Macron, yumurtalı saldırı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Macron'un korumaları tarafından gözaltına alınırken o anlar saniye saniye kaydedildi.
Şamar yemişti
Haziran ayında ülkenin güneydoğusunda yer alan Drome'de bir vatandaş, "Kahrolsun Macron yönetimi" diyerek Macron'a tokatı yapıştırmıştı.