Neye uğradığını şaşırdı: İmar Bankası yolsuzluğu soruları Cem Uzan’ın ayarını bozdu!

Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle Fransa’nın başkenti Paris’te firari olan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı Babala TV’de yayınlanan “Mevzular: Açık Mikrofon” programına konuk oldu. Paris’ten canlı yayınla bağlanan Uzan, programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa katılan gençlerden birinin sorduğu İmar Bank yolsuzluğu sorusu Uzan’ın ayarlarını bozdu. Elinde İmar Bankası yolsuzluğu ile ilgili murakıp raporları olduğunu söyleyen genç, istenmesi durumunda ise bu belgeleri paylaşabileceğini vurguladı.

Söz konusu iddiaların doğruluğunu soran gence Uzan’ın cevabı ise dikkat çekti. Soruyu soran genci tersleyen Uzan, “Sana bu soruyu TMSF mi sordurdu?” dedi. Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğu ile ilgili verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

CEM UZAN YOLSUZLUK SORUNA BOZULDU

Fransa’nın başkenti Paris’te firari olan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, YouTube’da yayınlanan açık oturumda karşılaştığı bir soruya çarpıcı bir tepki verdi. Programa katılan bir gencin İmar Bankası yolsuzluğu sorusuna Uzan “Sana bu soruyu TMSF mi sordurdu?” yanıtını verdi.

Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle Fransa’nın başkenti Paris’te firari olan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı Babala TV’de yayınlanan “Mevzular: Açık Mikrofon” programına konuk oldu. Paris’ten canlı yayınla bağlanan Uzan, programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa katılan gençlerden birinin sorduğu İmar Bank yolsuzluğu sorusu Uzan’ın ayarlarını bozdu. Elinde İmar Bankası yolsuzluğu ile ilgili murakıp raporları olduğunu söyleyen genç, istenmesi durumunda ise bu belgeleri paylaşabileceğini vurguladı.

Söz konusu iddiaların doğruluğunu soran gence Uzan’ın cevabı ise dikkat çekti. Soruyu soran genci tersleyen Uzan, “Sana bu soruyu TMSF mi sordurdu?” dedi. Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğu ile ilgili verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.