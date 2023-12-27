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Dünya Newsweek: hava savunmada İHA, İlk F-16'lar muhtemelen Ukrayna'da! Ünlü Amerikan dergisi iddia etti
Dünya

Newsweek: hava savunmada İHA, İlk F-16'lar muhtemelen Ukrayna'da! Ünlü Amerikan dergisi iddia etti

Yeniakit Publisher
2023-12-27 23:03:00 - 2023-12-27 23:27:56
Newsweek: hava savunmada İHA, İlk F-16'lar muhtemelen Ukrayna'da! Ünlü Amerikan dergisi iddia etti

İnsansız hava aracı hakkında yeni gelişmeler art arda geliyor! Hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hakkında Ünlü Newsweek, Ukrayna’nın muhtemelen Batı’daki müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını artık aldığını belirtti.

ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın muhtemelen Batı’daki müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını artık aldığını belirtti. Newsweek’in haberinde, “Batı’nın sunduğu F-16 savaş uçakları artık Ukrayna’da olabilir” ifadesi kullanıldı. Haber metninde, “ABD’li kaynak, aslında vaat edilen F-16’lardan ilklerinin Ukrayna’nın teslim edilmiş olabileceğini söyledi” dendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde, Batı’nın daha önce olduğu gibi, Ukrayna’ya gönderilen yeni silahları duyurmamayı öğrendiğini umduğunu ifade etti. Daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti. Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. ABD, Ukraynalı pilotlara verilen eğitim bittikten sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden bu savaş uçaklarını alacağını doğrulamıştı. (Sputnik)

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