Newcastle United'dan müthiş geri dönüş! Cenk Tosun'lu Everton...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United sahasında Everton karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda geri döndü ve maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Everton, Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. 31. dakikada penaltı kazanan ev sahibinde Matt Ritchie'nin penaltıyı karçırmasıyla beraberlik fırsatı kaçtı. Bu pozisyonunu hemen ardından 32'de Everton, Richarlison ile skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Everton'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Newcastle rüzgarı sert esti. Ev sahibi ekip 65'te Jose Salomon Rondon ile 2-1'i yakaladı ve puan için umutlandı. 81. dakikada Ayoze Perez ile beraberlik golünü yakaladı. Galibiyet için bastıran Newcastle 84'te Ayoze Perez'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Newcastle 2-0 geriden gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Cenk Tosun bu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla Newcastle puanını 34'e yükseltirken, Everton 37 puanda kaldı.