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Gündem New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!
Gündem

New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!

ABD'nin ünlü meydanlarından New York'taki Times Meydanı'nda (Times Square) dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, ABD'lilere anlatıldı. Öte yandan meydanda bulunan ledlere Türk bayrağı ve 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 17:00:00 - 2021-07-15 17:14:17
New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!

yeniakit.com.tr

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ülkenin dört bir yanında, şehit düşen 251 kahramanımız için anma programları yapılırken dünyanın çeşitli yerlerinde de FETÖ'nün 2016 yılında meşru hükümete yaptığı darbe girişimi anlatıldı.

ABD'lilere FETÖ’nün darbe girişimi anlatıldı

New York’ta Manhattan bölgesinde bulunan ünlü Times Square'de (Times Meydanı) gezen dijital ekranlı araçlar, ABD’lilere FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kalleş saldırısını anlattı.

FETÖ'cüleri kudurtan görüntü

 

FETÖ’cü hainleri kudurtan gezen kamyonetlerin üzerinde 'Victory of Democracy' yani 'Demokrasinin Zaferi' yazıldı.

Türk Bayrağı ve şehitlerimizin fotoğrafları yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele, Meclis’e ve vatandaşların üzerine bombalar yağdıran FETÖ’cülerin hainliklerini anlatan araçlar, New York’ta gezerken; meydandaki gökdelenlere de Türk bayrağı ve şehitlerimizin fotoğrafları yansıtıldı.

Times Meydanı’ndaki led ekranlara ‘Türkiye Geçilmez’ yazılı Türk bayrakları ile darbeye direnirken can veren 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı.

 

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