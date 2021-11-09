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Dünya New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Dünya

New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:09:00 -
New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinlikte, zafere ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Azerbaycan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa’yı kurtarmıştır. 2. Karabağ Savaşı'nın, bir başka deyişle Vatan Muharebesi'nin sonunda elde edilen zaferi tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin mutluluğunu paylaştığını belirten Özgür, "İki devlet tek millet şiarıyla, kardeş Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduğunu dile getiren Özgür, "İşgalden kurtarılan bölgelerde yeniden imar çalışmalarına ülkemizin desteği, Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla yükselen Azerbaycan bayrağı bir daha inmeyecektir." diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov da 8 Kasım'ın Azerbaycan için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Türkiye'ye ülkelerine desteği nedeniyle teşekkür etti.

Etkinliğe, Türk sivil toplum kuruluşları ile Azerbaycanlılar ve Türk toplumunun mensupları da katıldı.

 

 

 

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