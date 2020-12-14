New York'ta silahlı saldırı!
ABD'nin New York kentinde bir katedrale saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak yaralandı.
Polise ve olay yerindeki bir Reuters fotoğrafçısına göre, ABD'nin New York kentinin Yukarı Batı Yakası'ndaki Aziz John Kutsal Katedral Kilisesi'nin merdivenlerinde bir açık hava koro gösterisinde silahlı bir kişi ateş açtı.
Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak yaralandı.
New York Şehri Polis Departmanı sözcüsü Çavuş Edward Riley, silahlı kişinin polise ateş açtığını, ancak hiçbir memurun yaralanmadığını söyledi.
Çavuş, şüphelinin hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi.