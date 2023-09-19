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Gündem New York'ta müthiş görüntüler: Türkiye'ye yatırım yapın!
Gündem

New York'ta müthiş görüntüler: Türkiye'ye yatırım yapın!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 12:56:00 - 2023-09-19 13:01:06
New York'ta müthiş görüntüler: Türkiye'ye yatırım yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu'nda hitabından önce, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin hazırladığı Türkiye tanıtımını içerek görseller, Times Meydanı'nda dev ekranlara yansıtıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurula hitap edecek.

Erdoğan bu kapsamda ABD'nin New York şehrinde. Cumhurbaşkanı kurula hitap etmeden önce temaslarını sürdürürken şehirde büyük bir Türkiye tanıtımı var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en kalabalık ve ünlü meydanı olan Times Meydanı'ndaki ekranlara Türkiye'yi tanıtan onlarca içerik hazırladı.

Times Meydanı'nda Türkiye tanıtımı

Dünyanın tanıtım ekranı olarak nitelenen meydandaki panolarda, Türkiye'nin ekonomik gücü, üretim ve ticaretteki yetenekleri hakkında bilgi verildi.

Amacı katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları ülkeye çekmek olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ekranlara getirdiği sloganlarla yatırımcılara çağrıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Türkiye'ye yatırım yapın', 'Türkiye sizin güçlü ortağınız' sloganları ile yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi.

Times Meydanı'nda Türkiye tanıtımı

Hazırlanan görsellerde, dünyanın içinden geçtiği tüm belirsizlikler, kırılganlıklar, dalgalanmalar, riskler ve istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin büyüdüğü ve geliştiği mesajı verildi.

Bu özellikleriyle Türkiye'nin her alanda sağladığı yatırımcı dostu ve sürdürülebilir politikalarıyla cazibe merkezi, bölgesel güç odağı ve küresel diplomasinin, ticaretin oyun kurucu önemli bir aktörü olmayı sürdürdüğünün altı çizildi.

Ekranlara getirilen içerikler ilgi görürken ABD'de yaşayan Türkleri de heyecanlandırdı.

Ülkelerinin bayraklarını dev ekranlarda gören Türk gurbetçiler bol bol paylaşım yaptı.

Times Meydanı'nda Türkiye tanıtımı

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