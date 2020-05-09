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New York'ta Kovid-19 hastalarının en yoğun olduğu hastanenin çalışanlarına tatil hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:17:39 -
New York'ta Kovid-19 hastalarının en yoğun olduğu hastanenin çalışanlarına tatil hediye edildi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, bir hastanenin 4 bin çalışanına tatil paketi hediye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'li bir hava yolu şirketi ile otel zinciri, New York'ta salgının en kötü vurduğu Elmhurst Hastanesi'nde görev yapan 4 bine yakın doktor, hemşire, temizlik ve mutfak çalışanına teşekkür amaçlı tatil hediye etti. Tatil sürprizi, hastane çalışanlarınca sevinçle karşılandı.

New York'ta salgından en fazla etkilenen Queens bölgesinde yer alan hastane, dolup taşan Kovid-19 hastalarıyla medyada sık sık gündeme gelmişti.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi, Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.




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