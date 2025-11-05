  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”
Dünya New York'ta komünizm iş başında: komünizm tehdidi olduğunu savundu! Zohran Mamdani'ye şok suçlama
Dünya

New York'ta komünizm iş başında: komünizm tehdidi olduğunu savundu! Zohran Mamdani'ye şok suçlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New York'ta komünizm iş başında: komünizm tehdidi olduğunu savundu! Zohran Mamdani'ye şok suçlama

Donald Trump, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi 'komünist' olmakla suçlayarak, Amerika'nın komünizm tehdidi altında olduğunu savundu Miami'de yaptığı konuşmada ''Ama bununla ilgileneceğiz,'' diyerek Mamdani'nin zaferine göndermede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta belediye başkanlığı koltuğuna oturan ilk Müslüman siyasetçi Zohran Mamdani'yi sert bir dille hedef aldı. Trump, 'Amerikalılar, zihinlerini komünizmle mi yoksa sağduyuyla mı dolduracaklarına dair bir seçim yapmak zorunda' diyerek, Mamdani'nin zaferini ülkenin egemenliğine bir tehdit olarak nitelendirdi.

Florida'nın Miami kentinde düzenlenen Amerika İş Forumu'nda dinleyicilere seslenen Trump, başkan seçilerek ABD halkının egemenliğini geri kazandığını iddia etti. Ancak, 'Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz,' diyerek Mamdani'nin zaferine göndermede bulundu. Trump, Mamdani'nin yaşam maliyetini düşürme vaatlerini gerçekçi bulmadığını ve belediye başkanlarının fiyatları kontrol edemeyeceğini savundu.

Trump, Mamdani'yi açıkça 'komünist' olarak etiketleyerek, 'Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik,' şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, rakiplerinin sunduğu ekonomik vizyonu bir 'kabus' olarak tanımlarken, kendi yönetimini ise 'ekonomik başarı' olarak sundu. Öte yandan, Mamdani, kendisini 'demokratik sosyalizm' ile ilişkilendirdiğini belirtiyor. Uganda doğumlu ve Hint kökenli ebeveynlere sahip olan Mamdani, New York'ta oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak seçimi kazanmış ve bağımsız aday Andrew Cuomo'yu geride bırakmıştı.

ABD, iddia üzerine bir tekneyi daha vurdu! Ölüler ve yaralılar var
ABD, iddia üzerine bir tekneyi daha vurdu! Ölüler ve yaralılar var

Gündem

ABD, iddia üzerine bir tekneyi daha vurdu! Ölüler ve yaralılar var

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!
ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

Dünya

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi

New York'ta komünizm iş başında: Zohran Mamdani'ye şok suçlama
New York'ta komünizm iş başında: Zohran Mamdani'ye şok suçlama

Dünya

New York'ta komünizm iş başında: Zohran Mamdani'ye şok suçlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23