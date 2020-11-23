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Aktüel New York'ta karantina karşıtları maske yaktı
Aktüel

New York'ta karantina karşıtları maske yaktı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:10:28 -
New York'ta karantina karşıtları maske yaktı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.

Washington Square Park'ta toplanan bir grup gösterici, Kovid-19 salgını önlemlerini ve karantinayı protesto etti.

"Maskeye hayır" ve "maskeleri yak" şeklinde slogan atan gösteciler, yanlarında getirdikleri maskeleri ateşe verdi.

Bir başka grup ise maske yakanlara tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

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