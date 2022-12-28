New York'ta kar fırtınası! Bir restoran buz tuttu

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Ülke genelinde soğuk hava dalgası nedeniyle şu ana kadar 65 kişi hayatını kaybederken, ölümlerin 34’ü New York eyaletinde kaydedildi.

Hayatın durma noktasına geldiği eyalette Erie Gölü'nün kıyısında yer alan "Hoak's Lakeshore" adlı restoran da buz tuttu. Restoranın dış cephesinin tamamen buzla kaplandığı görüldü. Restoranın sahibi Kevin Holt, fırtınanın Cuma gününden bu yana restoranın dış cephesinde buz sarkıtları oluşmasına yol açtığını belirtti.

ABD kar esareti altında

Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele edilen ABD'de hafta sonu ülkenin büyük bir bölümünde yüz binlerce ev ve iş yerinin elektriği kesilirken, binlerce uçuş da iptal edilmişti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" şeklinde nitelendirmişti.