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Dünya New York’ta kanlı saldırı
Dünya

New York’ta kanlı saldırı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır en az 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 23:52:00 -
New York’ta kanlı saldırı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer olayda 2’si ağır en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Buffalo Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilerek, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü ayrıca vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

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