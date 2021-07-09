New York'ta gündüz geceye döndü
Elsa kasırgası kabusu New York'a yaklaştı. Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde gökyüzünü gri bulutlar sardı. Tropikal kasırga Elsa'nın New York'u etkisi altına alması bekleniyor.
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa nedeniyle havaalanları ve okullar kapatıldı, birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Fırtınanın getirdiği yağmur ve şiddetli fırtına hayatı felç etti.
Florida'da bir kişi öldü
Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.
Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede bazı binalar hasar gördü.
Ulusal Hava Durumu Servisi, Elsa'nın rüzgar hızının saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.