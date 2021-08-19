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Dünya

New York'ta alarm! Times Meydanı boşaltıldı

New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:17:00 -
New York'ta alarm! Times Meydanı boşaltıldı

New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümünün şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

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