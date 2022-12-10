New York Times’tan bomba Türkiye analizi! Birileri çok fena kuduracak

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da yarattığı enerji krizinin etkileri devam ederken, Türkiye'nin arabuluculuk rolü önem kazanıyor.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine uyguladığı kısıtlamaların ardından yaşanan enerji krizinde, Türkiye'nin yeni bir enerji üssü olma konusunda öne çıkması aylardır dünya gündeminde.

"Türkiye, enerji üssü olma yolunda ilerliyor"

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile doğal gaz ortaklığının sinyalini vermiş, "Kuzey Akım'ın Avrupa'ya uzanan başlıca güzergahını Türkiye'den geçirebilir, Avrupa'ya yönelik en büyük doğal gaz merkezini Türkiye'de oluşturabiliriz" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik görüşmesi, Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını da artırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye'nin enerji denklemindeki rolüne dikkat çekti. NYT, Ankara ile Moskova arasındaki enerji bağlarının gittikçe güçlendiğini belirtti.

Analizde, Türkiye'nin yeni bir enerji üssü olma konusunda attığı adımlara da dikkat çekildi. Avrupa ülkelerinin artan fiyat artışları ve olası kıtlıklar karşısında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçtiği belirtildi. Yeni bir enerji sağlayıcısı olma konusunda ise Türkiye'nin rolü vurgulandı.