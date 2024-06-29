New York Times'dan Biden'a gündemi sarsacak çağrı: Pes dedirten savunma! Yarıştan çekil! Bomba gibi patladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın rakibi Donald Trump ile CNN'deki katıldığı canlı yayın sonrasında The New York Times, bugün yayınladığı "Başkan Biden, ülkene hizmet için yarıştan çekil" başlıklı makaleyle çağrıda bulundu.

Donald Trump'tan "Halkın güvenine layık olmayan", "Dengesiz" ve "Çıkarcı bir kişi" diye bahsedilen metinde, Biden'ın kendini savunmakta zorlandığı, birkaç kez cümlenin sonunu getiremediği, mevcut siyasi zeminin 2020'deki seçimlerden farklı olduğu vurgulandı.

"Perşembe akşamı yapılan düelloda Biden’ın Amerikan halkını bir dönem daha başkanlık görevini üstlenmesine ikna etmesi gerekiyordu. Ancak seçmenlerin açıkça ortada olan şeyleri görmezden gelmeleri beklenemez: Biden dört yıl önceki adam değil" ifadelerinin yer aldığı makalede Biden, münazara performansı sebebiyle eleştirildi ve seçim sürecinde "pervasızca kumar oynamakla" itham edildi.

81 yaşındaki Biden'ın önümüzdeki dört yıl için tekrar adaylığa soyunması "Amerikalıların kendi gözleriyle gördükleri Biden'ın yaşını ve zayıflığını görmezden gelmelerini ya da göz ardı etmelerini ummak çok büyük bir kumar" olarak yorumlandı.

ABD'nin karşı karşıya olduğu politik ve ekonomik risklere değinilen metinde, Demokrat Parti'nin Donald Trump'a karşı daha güçlü bir adaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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Adaylıktan çekilme kararının Biden'ın tüm kişisel ve siyasi içgüdüsüne aykırı olacağı vurgulanırken, Başkan'ın münazaradaki performansının "kötü bir gece" diyerek geçiştirilemeyeceği, yıllardır devam eden endişeleri bir nevi doğruladığı, politika önerisinde bulunacağı sırada bile güçlük yaşadığı söylendi.

Trump'ın "Amerikan ekonomisine zarar verecek, sivil özgürlükleri baltalayacak ve Amerika'nın diğer uluslarla ilişkilerini yıpratacak planlarıyla, hırslarıyla Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçirdiği, halkın çıkarlarının tek bir adamın hırslarının üstünde tutma görevinin Demokrat Parti'ye düştüğü" ifade edildi.

Anketlerde önde görülen Donald Trump'ı yenmenin tek yolunun "halkla barışmaktan geçeceği, uzun süredir asil bir şekilde ülkesine hizmet eden Biden'ın olası adaylıktan çekilme kararının ABD için en iyi hizmet olacağı" vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ünlü haber ve politika dergisi TIME da, Perşembe akşamı Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ın kozlarını paylaştığı ilk yayın sonrası, Biden'ın eleştirilere neden olan performansını kapağa taşımış, sade bir kırmızı fon üzerinde "Panik." ifadesi ve Biden'ın yürürken bir fotoğrafını kullanmıştı.

Biden’ın canlı münazarada Trump’a karşı gösterdiği kötü performansın ardından kendi podcast’inde konuşan Senatör Cruz, "Demokrat Parti'nin Joe Biden'ı listeden çıkarması ve yerine Michelle Obama'yı getirmesi ihtimali yüzde 80'in üzerinde çünkü Biden bu gece o kadar feci bir performans sergiledi ki ülke çapındaki Demokratlar tam bir serbest düşüş ve tam bir panik içindeler" ifadelerini kullanmıştı.