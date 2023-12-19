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Gündem New York Times yazdı: Hamas’ın mali kaynağının merkezi Türkiye'deki bir şirket! Bakanlık anında cevap verdi
Gündem

New York Times yazdı: Hamas’ın mali kaynağının merkezi Türkiye'deki bir şirket! Bakanlık anında cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 07:03:00 -
New York Times yazdı: Hamas’ın mali kaynağının merkezi Türkiye'deki bir şirket! Bakanlık anında cevap verdi

New York Times gazetesi Hamas’ın mali kaynağının merkezi olarak Türkiye'deki bir şirketi gösteren bir habere imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, haber için “yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır." açıklamasında bulundu.

ABD merkezli New York Times gazetesi 16 Aralık'ta Jo Becker ve Justin Scheck imzasıyla yayınlanan haberde, Hamas'ın Türkiye'de yer alan bir şirket üzerinden finansal gelir elde ettiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı İngilizce ve Türkçe olarak yazılı bir açıklama yaptı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"GERÇEKLERİ ÇARPITMAKTADIR"

Makalede yanıltıcı bilgiler bulunduğunu kaydeden Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli New York Times makalesi Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sistemi, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.
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İDDİALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

New Times makalesi geçmişte şirkette azınlık hissesine sahip bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas ile bağlantıları olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Türk makamları ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve ülkemiz finansal sisteminin suiistimal edilmediğini tespit etmiştir.

Benzer şekilde, önemli bir finansal malvarlığı çıkışının olmaması, söz konusu şirketin 7 Ekim 2023 tarihli saldırı ile bağlantılı olduğu iddiasını çürütmektedir.

"AKSİNİ GÖSTEREN BİR KANITLA KARŞILAŞMAMIŞTIR"

Türk yetkililer bu bulguları ABD'li mevkidaşlarıyla ve son Ankara ziyaretleri esnasında ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson ve ekibiyle ile de paylaşmış ve bu bulguların aksini gösteren bir kanıtla karşılaşmamıştır.

Türkiye terörizmin finansmanı ile mücadele etmekte kararlıdır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edecektir."

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