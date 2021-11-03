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Dünya New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak
Dünya

New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak

New York Post sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:18:00 -
New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak

Bir süredir Ege'de tatil yapan Amerikalı milyarder Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı iddia edildi.

İddiaya göre Lüks yatıyla bir süredir Ege kıyılarında tatil yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Türkiye'de, 'çevreyi korumaya yardımcı olmak' üzere tarım arazisi arıyor.

New York Post sitesine konuşan bir kaynak, Gates'in, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill & Melinda Gates Vakfı için 'Türkiye'de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini' söyledi.

Dün Britanya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) Gates, çiftçilerin iklim değişikliğine dayanıklı ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 315 milyon dolar tahsis etme söz vermişti.

Gates, paranın, çiftçilerin değişen iklim modellerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir tohum konsorsiyumuna gideceğini söylemişti.

Öte yandan Gates, 4 içinde Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Milyarder iş insanının halihazırda Trakya'da 22 bin dönüm arazisi bulunuyor.

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