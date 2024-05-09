  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor

Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!

CHP'li belediyedeki rüşvet operasyonunda sıcak gelişme! 350 yıla kadar hapis istemi...

Hamas'tan uluslararası topluma çağrı

RTÜK uyuyor Acun yapıyor! Yine kızlı erkekli… Ahlaksızlık adasında rezilliğe tüy diken format

Almanya Avrupa'yı by-pass etti! Şoke eden bir karara imza atıldı! 'F-35' tesisinden vazgeçtiler!

SSK, Bağ-Kur, emekliye zam müjdesi geldi! Maaş hesabı değişti, işte en düşük emekli maaşı için 2 rakam: Açıklama var!

Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!

Avrupa F-35'e alternatif 6. nesil savaş uçağı üretecek!

Kariye Camii ibadete açıldı Yunan kudurdu! Küstah açıklama
Dünya New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi
Dünya

New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 01:14:00 -
New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın havayla tokalaşmasını görmezden gelen New York Times Gazetesi, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimleri bağımsız adayı Robert F. Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını ele alan bir haber yaptı.

Söz konusu haberde, 70 yaşındaki başkan adayının, 2012'de şiddetli hafıza kaybı ve zihinsel bulanıklık sorunları yaşadığı belirtildi.

Kennedy Jr.'ın beyin taramasını inceleyen doktorun, kendisine, bu sorunlara "beynine girip bir kısmını yedikten sonra ölen bir kurtçuğun neden olabileceğini" söylediği; başkan adayının, söz konusu parazit nedeniyle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığı, birkaç yıl süren unutkanlık ve zihin bulanıklığı rahatsızlığını da atlattığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Kennedy Jr.'ın, aynı yıllarda eşinden boşanırken verdiği ifadede, civa zehirlenmesinden ve de düzensiz kalp atışı rahatsızlığından muzdarip olduğunu söylediği kaydedildi.

Kennedy'nin başkanlık kampanyası sözcüsü Stefanie Spear, haberde yer alan iddialar üzerine CNN'e yaptığı açıklamada, Kennedy Jr.'ın, çevre savunucusu olarak "Afrika, Güney Amerika ve Asya'da yoğun seyahatlerde bulunduğunu" ve bu gezilerden birinde parazite yakalandığını söyledi.

Spear, Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarının 10 yıldan fazla bir süre önce çözüldüğünü, şu an kendisinin fiziksel ve zihinsel olarak sağlam olduğunu savunarak, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden ve 77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump'a atfen, "Rakipleri göz önüne alındığında, Kennedy Jr.'ın sağlığını sorgulamak çok komik bir durum." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Kennedy Jr.'ın, sağlık raporunu yayınlamayı ise reddettiği iddia edildi.

Bağımsız aday Kennedy Jr, sağcı düşünceleri nedeniyle eleştiri alıyor

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için önce Demokrat Parti’den aday adayı olan Robert F. Kennedy Jr, parti içinde kendisine sansür uygulandığını ve ön seçimlerde hile yapıldığını savunarak 9 Ekim 2023'te başkanlık yarışına bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kennedy Jr, uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştiriliyordu.

ABD'de, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti dışında üçüncü partiden veya bağımsız olarak adaylığını koyan kişilerin seçimlerde her eyalette "delege" kazanabilmesi için farklı oranlarda belirlenen asgari oy sayısına ulaşması gerekiyor.

Bu nedenle üçüncü partiden veya bağımsız adayların başkan olma ihtimaline neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor. Ancak seçmenlerden az bir oranda da olsa oy almaları nedeniyle, bu durum özellikle oyların başa baş gittiği eyalet ve bölgelerde, iki ana parti adayını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Kaynak: AA

Biden'a soğuk duş! ABD tarihine geçti!
Biden'a soğuk duş! ABD tarihine geçti!

Dünya

Biden'a soğuk duş! ABD tarihine geçti!

Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar
Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

Dünya

Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

İsrail saldırı planlıyordu! Biden ve Netanyahu arasında Refah görüşmesi
İsrail saldırı planlıyordu! Biden ve Netanyahu arasında Refah görüşmesi

Dünya

İsrail saldırı planlıyordu! Biden ve Netanyahu arasında Refah görüşmesi

Hobiden ticarete: Sadece 2 kovan ile başlamıştı, şimdi 400 kovanı hasat ediyor!
Hobiden ticarete: Sadece 2 kovan ile başlamıştı, şimdi 400 kovanı hasat ediyor!

Ekonomi

Hobiden ticarete: Sadece 2 kovan ile başlamıştı, şimdi 400 kovanı hasat ediyor!

İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!
İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!

Dünya

İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!

Biden'dan protestolar için ilk açıklama
Biden'dan protestolar için ilk açıklama

Gündem

Biden'dan protestolar için ilk açıklama

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...
ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

Dünya

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!
Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!

Dünya

Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23