  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti! Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti Yağan rahmet sonrası Sapanca Gölü'nden güzel haber Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!" Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını uzattı Siyonist uşaklarından çifte standart CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür” İran'dan Siyonist rejime soğuk duş: "Yeni düzene alışın, hayalleriniz küle döndü!" MİT'ten sınır ötesinde nefes kesen casus avı! 12 yıllık firari hain Suriye sınırında kıskıvrak yakalandı! Şara'ya Almanya'da sürpriz
Ekonomi New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York borsası karışık seyirle kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.343,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 düşüşle 20.794,64 puana indi.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 45.216,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.343,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 düşüşle 20.794,64 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 5. haftasına girilirken; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere dair açıklamalarının oluşturduğu iyimserlikle güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık seyir izledi.

 

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken; Trump, bugün ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşmaya varılmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde de bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğunu" ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

 

Washington ve Tahran yönetimlerinden gelen çelişkili mesajlar ile Yemen'deki İran destekli Husilerin çatışmalara dahil olması karşısında yatırımcılar temkinli kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürerken Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,08 artarak 113,8 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,9 dolarla 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler de sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, savaş öncesinde öngörülen iki faiz indiriminin aksine, bu yıl Fed'den herhangi bir gevşeme beklenmediğine işaret ediyor.

 

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından izlenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23