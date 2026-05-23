Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler!" sözleriyle başladığı mesajında, "Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan geçtiğimiz gün (20 Mayıs) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump'tan da görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi.

Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, "Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor." diye konuştu.