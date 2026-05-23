Kurtuluş yöntemi! Buzdolabınızı saniyeler içinde test edin! Kimsenin bilmediği gerçek: Bayramda herkes bunu yapsın

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son yapılan analize göre milyonlarca insan tarafından yiyecekler farkında olmadan hızla çöpe gidiyor... Bu konuda büyük mücadele veren mutfak uzmanının yaptığı bu inanılmaz yöntemle paranız cebinizde kalacak.

Milyonlarca insanın her gün kulanılan yiyecekleriniz hızla çöpe gidiyor olabilir! Mutfak uzmanlarının sır gibi sakladığı ve evdeki sıradan bir malzemeyle sadece 10 saniyede uygulayacağınız bu inanılmaz yöntemle paranız cebinizde kalacak.

Artan sıcaklıklar sadece bizi değil, buzdolabımızın içindeki yiyecekleri de doğrudan etkiliyor. Eğer buzdolabınız tam performansla çalışmıyorsa ve yalıtımında sorunlar varsa, yiyecekleriniz çok daha hızlı bozulabilir, artan enerji tüketimi faturalarınıza yansıyabilir ve dolabınızda istenmeyen kötü kokular birikebilir. Ünlü ev aletleri üreticisi, mutfak uzmanlarından Michael Forbes, hanelerin buzdolaplarındaki gizli bir sorunu daha onlara para kaybettirmeden önce tespit etmelerine yardımcı olabilecek hızlı ve pratik bir yöntem paylaştı. Üstelik bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey küçük bir parça streç film.

Havaların giderek ısınmasıyla birlikte, mutfaklarımızdaki beyaz eşyaların, özellikle de buzdolaplarının performansı her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların artarak devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde yılın en sıcak dönemlerinin yaşanabileceğini belirtirken, uzmanlar ev aletlerinin üzerindeki yükün de bu dönemde ciddi şekilde artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Nasıl Uygulanır? Bir parça streç filmi buzdolabının kapısına, yarısı içeride ve yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştirin ve ardından kapıyı kapatın. Sonuç Ne Anlama Geliyor? Eğer kapı kapalıyken streç film kolayca dışarı doğru çekilebiliyor, kayıyor veya kendi kendine yere düşüyorsa, bu durum buzdolabınızın kapı contasının (fitilinin) artık düzgün çalışmadığının en net göstergesidir. Arızalı veya işlevini yitirmiş bir kapı contası, içerideki soğuk havanın hızla dışarı kaçmasına, dışarıdaki sıcak havanın ise dolabın içine sızmasına neden olur. Forbes'a göre bu sızıntı, buzdolabı içinde ani sıcaklık dalgalanmaları yaratarak özellikle sıcak yaz günlerinde yiyeceklerin çok daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar. Ayrıca yetersiz yalıtım, içeride kalıcı ve inatçı kokuların oluşmasına da zemin hazırlar. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise günlük tüketim alışkanlıklarımızla ilgili. AEG tarafından aktarılan son araştırmalara göre, tüketicilerin yüzde 61'i sütü buzdolabının kapağında saklıyor.

Ancak kapak, buzdolabı gün içinde sürekli açılıp kapandığı için sıcaklık değişimlerine en çok maruz kalan, dolayısıyla dolabın en sıcak bölgesidir. Sütün hızla ekşimesini ve bozulmasını önlemek için, sıcaklığın daha düşük ve istikrarlı kaldığı orta veya alt rafların arka kısımlarında muhafaza edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde; çiğ et, tavuk ve balık ürünleri de olası kan veya su sızıntılarının diğer yiyeceklere bulaşmasını (çapraz kontaminasyon) önlemek amacıyla her zaman buzdolabının en alt rafında tutulmalıdır.

Sıcaklıklar tırmandıkça, bozulan ufak tefek yiyecekleri buzdolabınızın içine koyarken dikkat bu yüzünden buzdolaplarının içindeki hoş olmayan kokular daha da belirgin hale gelebilir.

Mutfak uzmanı Michael Forbes, bu kokularla kimyasal kullanmadan, doğal yollardan başa çıkmak için şu iki pratik çözümü öneriyor: Limon ve Karbonat Mucizesi: Limon suyu, karbonat ve tuzu homojen bir şekilde karıştırarak küçük bir kap içinde buzdolabınızın bir köşesine yerleştirin. Bu karışım asidik ve emici yapısıyla kokuları hızla nötralize eder. Kahve Telvesi Etkisi: Uygulanabilecek bir diğer etkili yöntem ise, kullanılmış kahve telvelerini açık bir kase içinde buzdolabına bırakmaktır. Kahve telveleri, 24 saat gibi kısa bir süre içinde soğan, sarımsak ve balık gibi keskin kokulu yiyeceklerin yaydığı ağır kokuları emerek dolabınızın havasını temizleyecektir. Bu basit ipuçları ve 10 saniyelik test sayesinde hem gıda israfının önüne geçebilir hem de yaz aylarında buzdolabınızın daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

