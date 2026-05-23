Kurtuluş yöntemi! Buzdolabınızı saniyeler içinde test edin! Kimsenin bilmediği gerçek: Bayramda herkes bunu yapsın

Nasıl Uygulanır? Bir parça streç filmi buzdolabının kapısına, yarısı içeride ve yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştirin ve ardından kapıyı kapatın. Sonuç Ne Anlama Geliyor? Eğer kapı kapalıyken streç film kolayca dışarı doğru çekilebiliyor, kayıyor veya kendi kendine yere düşüyorsa, bu durum buzdolabınızın kapı contasının (fitilinin) artık düzgün çalışmadığının en net göstergesidir. Arızalı veya işlevini yitirmiş bir kapı contası, içerideki soğuk havanın hızla dışarı kaçmasına, dışarıdaki sıcak havanın ise dolabın içine sızmasına neden olur. Forbes'a göre bu sızıntı, buzdolabı içinde ani sıcaklık dalgalanmaları yaratarak özellikle sıcak yaz günlerinde yiyeceklerin çok daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar. Ayrıca yetersiz yalıtım, içeride kalıcı ve inatçı kokuların oluşmasına da zemin hazırlar. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise günlük tüketim alışkanlıklarımızla ilgili. AEG tarafından aktarılan son araştırmalara göre, tüketicilerin yüzde 61'i sütü buzdolabının kapağında saklıyor.