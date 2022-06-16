New York borsasında resesyon korkusu! Düşüş yaşandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1994'ten beri en güçlü faiz artırımına gitmesinin ardından artan resesyon korkularının etkisiyle güne sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,18 azalarak 30.305,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,63 azalışla 3.728,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 kayıpla 10.806,02 puana düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirmesi sonrası para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bankanın agresif faiz artırımının resesyon korkularını körüklemesiyle yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Fed, dün sona eren haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Banka bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 4,3'ten 5,2'ye yükseltirken, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,8'den 1,7'ye düşürmüştü.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, bankanın faiz artırımlarının devam edeceğini belirterek, temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini kaydetmişti. Hedeflerinin iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu aşağı çekmek olduğunu vurgulayan Powell, bir resesyona neden olmaya çalışmadıklarını vurgulamıştı.

Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden sınırlı da olsa gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,42 seviyelerinde seyretti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti ve iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu gösterdi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise haziranda eksi 3,3 değerine gerileyerek imalat sektöründe beklentilerin aksine yaşanan daralmaya işaret etti.

Ülkede konut başlangıçları da mayısta yüzde 14,4 azalışla 1 milyon 549 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 7 azalarak 1 milyon 695 bine geriledi.