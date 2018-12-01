THY- Euroleague
0553 313 94 23

New York borsası yükselişle kapandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 00:51
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 kazançla 2.760,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,79 primle 7.330,54 puana çıktı.

Analistler, hisse senetlerindeki yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Buenos Aires'te dün başlayan G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmeden ticaret anlaşması çıkacağı beklentileriyle "artan risk iştahına" dayandırdı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 00:51
  1. New York Borsası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaş: İslam topraklarında akan kandan mesulüz
    1. Erbaş: İslam topraklarında akan kandan..
    2. 17. Marakeş Uluslararası Film..
    3. ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına..
    4. "Putin ile Trump, ‘ayaküstü’ görüşecek"
    5. New York borsası yükselişle kapandı
    6. Serbest bırakılmayı uman Demirtaş..
    7. Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram..
    8. İtalya'da "yaşlılık yaşı" 75'in..
    9. Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş'..
    10. Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de..
    11. Kilis'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    12. Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye..
    13. Ziya Selçuk üniversite yıllarını anlattı
    14. "Cumhur İttifakı için gayret sarf..
    15. Almanya'da "Gören Gözler" fotoğraf..
    16. Maçın ardından
    17. Lübnan'da Filistin Halkıyla..
    18. Barışçıl seçimler için bir hafta..
    19. İran'dan Suudi Arabistan'a Ahvaz..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış