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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 23:43:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarına yakında son verebileceği beklentileriyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,26 artışla 33.274,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 4.105,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 artışla 12.221,91 puana çıktı.

Enflasyondaki düşüş sinyallerinin Fed'in agresif faiz artırımlarına yakında son verebileceğine dair beklentilerin artırmasıyla pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de iki büyük bölgesel bankanın ay başındaki iflasının ardından banka hisselerindeki keskin satışlara ve finansal kriz endişelerine rağmen endeksler, yılın ilk çeyreğini kazançla tamamladı.

Nasdaq endeksinin, yılın ilk çeyreğinde, Haziran 2020'den bu yana en güçlü çeyreklik performansını göstermesi dikkati çekti.
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 yükseldi.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, martta 5 puan azalışla 62 olurken, son dört aydaki ilk düşüşünü kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonu düşürmede sıkı para politikasını sürdürmenin kritik olduğunu vurgulayarak, mevcut enflasyon haberlerinin memnuniyetle karşılandığını ancak Fed'in hala yeterince ilerleme kaydetmediğini savundu.

New York Fed Başkanı John Williams da belirsiz ekonomik görünüm ve verilerin para politikasına yön vereceğine işaret ederek, bu yıl enflasyonun yüzde 3,25'e düşmesini, işsizlik oranının ise yüzde 4,5 civarına çıkmasını beklediğini kaydetti.

Williams, ABD ekonomisinin 2024'te toparlanmadan önce bu yıl bir miktar daralacağını ifade etti.

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