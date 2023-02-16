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Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York Borsası yükselişle kapandı

New York borsası, güçlü gelen perakende satış verileri sonrası günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-02-16 09:19:00 -
New York Borsası yükselişle kapandı

ABD borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 34.124,36 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.147,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kazançla 12.070,15 puana çıktı.

Perakende satış verileri ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını yükseltmesi için alan sağlayabilecek dirençli bir ekonomiye işaret ederken, endeksler günü yükselişle tamamladı.

Ülkede perakende satışlar, ocakta aylık bazda yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan ABD'de işlem gören iShares MSCI Turkey borsa yatırım fonu (ETF), dünkü yüzde 8'lik sert yükselişinin ardından bugün de yüzde 9'un üzerinde değer kazanarak keskin yükselişini sürdürdü.

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