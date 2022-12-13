New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile enflasyon verisinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,58 artışla 34.005,04 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,41 artarak 3.989,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 11.143,74 puana çıktı.

ABD'de salı günü açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in çarşamba günü duyuracağı faiz kararı öncesi pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırırken, New York Fed'in kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin düşüş gösterdiğine işaret etti.

Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi kasımda 0,7 puan azalışla yüzde 5,2'ye geriledi. Geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3'e indi.

ABD'de salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 ile önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde.

Analistler, Fed'in para politikası kararları öncesi açıklanacak enflasyon verisinin, piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Fed'in salı günü başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nın (FOMC), piyasaların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, para politikası karar metnindeki değişikliklerin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu hafta yüzde 74,7 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 25,3 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ülkede açıklanan verilere göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 artarak, 249 milyar dolara çıktı.