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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:45:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 31.019,68 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 3.899,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 artışla 11.535,02 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününün açılışında para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerle düşüş gösteren endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in yarın başlayacak toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2011'den bu yana ilk kez yüzde 3,5'e yükseldi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in çarşamba sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını, agresif faiz artışlarının ekonomik görünümü bozabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

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