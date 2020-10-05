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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:26:08 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,68 artışla 28.148,64 puana yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 1,81 artarak 3.409,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 kazançla 11.332,49 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin görüşmeler bugün de devam etti.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin yaklaşık 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ancak ikili henüz bir anlaşmaya varamadı. Pelosi, cuma günü yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin görüşmelerde "orta yolun" bulunacağına inandığını belirtmişti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık 0,9 puan artarak 57,8 değerine çıktı ve beklentileri geride bıraktı. Hizmet sektörü faaliyetlerinde genişlemeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

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