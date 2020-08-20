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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:40:51 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 27,739,73 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 3.385,80 puana yükseldi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06'lık kazançla 11.264,95 puana ulaşarak rekor tazeledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Apple, Facebook, Netflix, Alphabet ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Tesla'nın da hisse değeri yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmelerle ABD ve Çin arasındaki gerilimin sakinleşmesine yönelik açıklamalar etkili oldu.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının son aşama denemelerine, 60 bin gönüllü üzerinde eylülde başlanmasının hedeflendiği bildirildi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim de gündemdeki yerini korurken, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ocakta imzaladıkları 1. faz ticaret anlaşmasındaki durumu değerlendirmek üzere gelecek günlerde görüşme kararı aldığı aktarıldı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izledi.

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