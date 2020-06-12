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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:43:25 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,9 artışla 25.605,54 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kazançla 3.014,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 yükselişle 9.588,81 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomideki toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleriyle dün negatif bir seyir izleyen endekslerde, bugün toparlanma gözlendi.

New York borsasında, bu hafta, Kovid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı mart ayından bu yana en yüksek kayıplar yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 5,5, S&P 500 endeksi yüzde 4,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

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